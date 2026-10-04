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Куртуа отклонил более выгодные финансовые предложения ради мадридского «Реала» — AS

Куртуа отклонил более выгодные финансовые предложения ради мадридского «Реала» — AS
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Бельгийский голкипер Тибо Куртуа принял решение отказаться от более выгодных финансовых предложений, чтобы продолжить выступать за мадридский «Реал». Об этом сообщает Diario AS.

По информации источника, вратарь выразил желание остаться в нынешней команде. Сообщается, что футболист планирует полностью отработать свой контракт и завершить профессиональную карьеру именно в составе мадридского клуба.

Куртуа стал игроком «сливочных» летом 2018 года. В футболке мадридского «Реала» бельгиец завоевал 14 трофеев, дважды став победителем Лиги чемпионов УЕФА. В текущем сезоне Куртуа принял участие в восьми матчах во всех клубных турнирах, пропустив девять голов.

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