Куртуа отклонил более выгодные финансовые предложения ради мадридского «Реала» — AS

Бельгийский голкипер Тибо Куртуа принял решение отказаться от более выгодных финансовых предложений, чтобы продолжить выступать за мадридский «Реал». Об этом сообщает Diario AS.

По информации источника, вратарь выразил желание остаться в нынешней команде. Сообщается, что футболист планирует полностью отработать свой контракт и завершить профессиональную карьеру именно в составе мадридского клуба.

Куртуа стал игроком «сливочных» летом 2018 года. В футболке мадридского «Реала» бельгиец завоевал 14 трофеев, дважды став победителем Лиги чемпионов УЕФА. В текущем сезоне Куртуа принял участие в восьми матчах во всех клубных турнирах, пропустив девять голов.