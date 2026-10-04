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Игрок «Зенита» Кондаков назвал футболиста молодёжной сборной России, похожего на Дзюбу

Игрок «Зенита» Кондаков назвал футболиста молодёжной сборной России, похожего на Дзюбу
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Полузащитник молодёжной сборной России и «Зенита» Даниил Кондаков поделился мнением, кто из молодёжки похож по характеру на экс-нападающего сине-бело-голубых Артёма Дзюбу.

«Главный заводила в молодёжной сборной? Игнат Тереховский. Он как Дзюба — такой громкий парень, который отвечает за атмосферу, за то, чтобы посмеяться. В молодёжке каждый день происходят забавные истории, Игнат во всех участвует. Живём вместе, постоянно что-то смешное случается», — приводит слова Кондакова ТАСС.

Игнат Тереховский является вратарём «Акрона». 20-летний голкипер дебютировал за тольяттинскую команду в 2025 году. В составе молодёжной сборной России Тереховский провёл три игры.

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