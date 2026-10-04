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Сборная России U19 по пенальти проиграла Армении на турнире в Узбекистане

Сборная России U19 по пенальти проиграла Армении на турнире в Узбекистане
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Сегодня, 4 октября, юношеская сборная России U19 провела второй матч на турнире памяти Мираброра Усманова в Ташкенте. Российские футболисты по пенальти проиграли команде Армении.

Основное время матча в Ташкенте завершилось безголевой ничьей, а в серии пенальти победили армянские футболисты со счётом 5:3. В 1-м туре россияне обыграли команду Саудовской Аравии (3:1).

В заключительном матче турнира подопечные Станислава Коротаева сыграют с соперниками из Узбекистана. Встреча состоится во вторник, 6 октября.

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