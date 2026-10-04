Рой Кин: Беллингем выглядит как взрослый мужчина, играющий против детей

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высоко оценил игровой уровень полузащитника сборной Англии и мадридского «Реала» Джуда Беллингема. 3 октября «три льва» победили Хорватию со счётом 7:0 в матче Лиги наций. В этой встрече Беллингем отметился голом и тремя результативными передачами.
«Беллингем выглядит как взрослый мужчина, играющий против детей. Он может стать одним из величайших игроков всех времён. Джуд уже фантастически обращается с мячом, но больше всего меня впечатляет, что он делает без мяча. Это поднимает уровень всех вокруг него.
Если у тебя есть футболист, который настолько хорошо обращается с мячом, играет за мадридский «Реал» и всё равно так много работает без мяча, — это вдохновляет всех остальных. Он огромный лидер для сборной Англии», — приводит слова Кина Madrid Universal на странице в социальной сети X.
Синнер в паре с Беллингемом сыграл с Надалем и Куртуа:
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