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Рой Кин: Беллингем выглядит как взрослый мужчина, играющий против детей

Рой Кин: Беллингем выглядит как взрослый мужчина, играющий против детей
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высоко оценил игровой уровень полузащитника сборной Англии и мадридского «Реала» Джуда Беллингема. 3 октября «три льва» победили Хорватию со счётом 7:0 в матче Лиги наций. В этой встрече Беллингем отметился голом и тремя результативными передачами.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 3-й тур
03 октября 2026, суббота. 19:00 МСК
Хорватия
Окончен
0 : 7
Англия
0:1 Кейн – 8'     0:2 Беллингем – 21'     0:3 Гордон – 39'     0:4 Сака – 45'     0:5 Кейн – 53'     0:6 Сака – 68'     0:7 Роджерс – 87'    

«Беллингем выглядит как взрослый мужчина, играющий против детей. Он может стать одним из величайших игроков всех времён. Джуд уже фантастически обращается с мячом, но больше всего меня впечатляет, что он делает без мяча. Это поднимает уровень всех вокруг него.

Если у тебя есть футболист, который настолько хорошо обращается с мячом, играет за мадридский «Реал» и всё равно так много работает без мяча, — это вдохновляет всех остальных. Он огромный лидер для сборной Англии», — приводит слова Кина Madrid Universal на странице в социальной сети X.

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