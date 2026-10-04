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Менди намерен восстановить игровой ритм в «Реале» — AS

Менди намерен восстановить игровой ритм в «Реале» — AS
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Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди выразил намерение вернуться в стабильный игровой ритм. Об этом сообщает издание AS.

По информации источника, источник отмечает, что дальнейшие перспективы пребывания игрока в составе мадридской команды будут зависеть от обоюдного решения руководства клуба и самого защитника. Текущее трудовое соглашение футболиста с испанским клубом официально рассчитано до 2028 года.

Ферлан Менди перешёл в мадридский «Реал» 12 июня 2019 года из французского «Лиона». Сумма трансфера составила € 48 млн плюс бонусы. В составе «сливочных» французский защитник завоевал 11 трофеев.

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