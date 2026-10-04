Пьянич: Месси и Роналду немного превосходят Тотти, но Месси я ставлю на первое место

Бывший полузащитник ЦСКА, «Ромы», «Ювентуса» и «Барселоны» Миралем Пьянич поделился мнением о бывших одноклубниках Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

«Месси и Роналду всё ещё немного превосходят Франческо [Тотти]. На первое место я ставлю Месси. Я провёл с ним год, и меня поражало, что на тренировках у него всё получалось так естественно, будто это дар от бога. Он исправлял всё, что мы могли испортить.

С Криштиану мы провели два года в «Ювентусе». Всем молодым стоило бы брать пример с него. Иногда и его можно было увидеть ошибающимся, но он никогда не сдавался. Мне жаль, что я не выиграл с ним Лигу чемпионов, потому что у той команды был потенциал взять её», — приводит Juventusnews24 слова Пьянича, сказанные на Festival dello Sport.

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