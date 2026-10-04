Роналду может вернуться в сборную, он хочет забить 1000-й гол за Португалию — Перейра

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду может вернуться в национальную команду в следующем году, несмотря на предполагаемый конфликт с главным тренером Жорже Жезушем. Об этом сообщил журналист Мигель Перейра для talkSPORT.

«Он очень хочет забить последний гол за Португалию. Я думаю, он стремится забить 1000-й гол в конце сезона в матче за Португалию.

Роналду рассчитывал легко забить 15-20 голов за сезон в составе «Аль-Насра», но ему действительно хочется устроить праздник в честь самого себя, своего эго, своей истории в национальной сборной. И я всё ещё думаю, что это произойдёт, потому что, несмотря на всё, что мы видели, и, вероятно, если бы мы говорили об этом на следующий день после события [отъезда Роналду из сборной], ситуацию было бы сложнее оценить.

Но сейчас я действительно думаю, что налаживаются связи между лагерем Криштиану, лагерем Жезуша. Португальская федерация очень заинтересована в Криштиану из-за всей той шумихи, которую это привлекает, и я думаю, что Криштиану вернётся для последнего боя с португальской командой в конце следующего года», — сказал Перейра.

На текущий момент 41-летний нападающий забил 979 голов за карьеру в официальных матчах.