Назван игрок «Манчестер Сити», которым интересуется «ПСЖ» на фоне скандала в Англии

Французский «Пари Сен-Жермен» заинтересован в подписании полузащитника английского «Манчестер Сити» Райана Шерки на фоне скандала с обвинением «горожан» в нарушении финансовых правил английской Премьер-лиги. Об этом сообщает издание foot01.com.

По данным источника, многие клубы обращают внимание на ситуацию с «Манчестер Сити», который находится под угрозой серьёзных санкций, а полузащитник сборной Франции вызывает очень большой интерес со стороны «ПСЖ».

Сообщается, что парижане уже пытались подписать Шерки, когда тот ещё выступал во французской Лиге 1 за «Лион». Цвета «Сити» 23-летний игрок защищает с лета прошлого года.