Бывший шеф-скаут «Спартака» рассказал, как агенты советовали Федуну игроков

Бывший шеф-скаут «Спартака» Александр Аверьянов рассказал, как агенты советовали игроков экс-владельцу красно-белых Леониду Федуну в обход скаутской службы. Одним из таких футболистов был защитник Максимилиано Кофрие.

«Вообще все игроки, которых мы рассматривали, были наши, которых мы вели и отрабатывали по регламенту, но была достаточно большая группа людей, которые прилетали «сверху». То есть Леониду Арнольдовичу [Федуну] их кто-то рекомендовал, те же агенты.

Важный момент при трансфере – совместимость, стилистика игрока. Например, у меня волосы стояли дыбом, когда взяли Кофрие. Это что такое? Это для чего было сделано? Это был не наш игрок, не мы его инициировали, нам он прилетел «сверху». У нас было по нему отрицательное заключение», — сказал Аверьянов в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».