«Барселона» опасается исключения из Лиги чемпионов на фоне расследования — Marca

Руководство футбольного клуба «Барселона» выражает серьёзные опасения относительно возможного отстранения команды от участия в розыгрыше Лиги чемпионов. Об этом сообщает Marca.

Поводом для возможного применения дисциплинарных мер со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступает продолжающееся расследование «дела Негрейры».

Данное судебное разбирательство связано с публикацией информации о многолетних финансовых переводах со стороны каталонского клуба на счета структур, принадлежавших Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Ранее функционер занимал должность вице-президента технического комитета судей Испании. В связи с этими фактами возникает риск применения ограничительных мер на европейской спортивной арене.