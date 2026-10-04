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«Барселона» опасается исключения из Лиги чемпионов на фоне расследования — Marca

«Барселона» опасается исключения из Лиги чемпионов на фоне расследования — Marca
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Руководство футбольного клуба «Барселона» выражает серьёзные опасения относительно возможного отстранения команды от участия в розыгрыше Лиги чемпионов. Об этом сообщает Marca.

Поводом для возможного применения дисциплинарных мер со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступает продолжающееся расследование «дела Негрейры».

Данное судебное разбирательство связано с публикацией информации о многолетних финансовых переводах со стороны каталонского клуба на счета структур, принадлежавших Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Ранее функционер занимал должность вице-президента технического комитета судей Испании. В связи с этими фактами возникает риск применения ограничительных мер на европейской спортивной арене.

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