«Волга» одержала гостевую победу над «Велесом»

Завершился перенесённый матч 21-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались «Велес» из Домодедова и ульяновская «Волга». Встреча состоялась на стадионе «Авангард» в Домодедове. Победу со счётом 2:1 праздновали гости.

Уже в первом тайме гости забили два гола. Отличились Кирилл Фольмер и Денис Рахманов. На 81-й минуте полузащитник хозяев Олег Смирнов сократил отставание до одного мяча, однако подмосковная команда не смогла сравнять счёт.

Одержав победу, «Волга» поднялась на 11-е место с 14 очками, в то время как домодедовский «Велес» остался на пятой строчке с 23 очками в активе.

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