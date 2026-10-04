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Велес — Волга, результат матча 4 октября 2026, счет 1:2, 21-й тур Первой лиги 2026/2027

«Волга» одержала гостевую победу над «Велесом»
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Завершился перенесённый матч 21-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались «Велес» из Домодедова и ульяновская «Волга». Встреча состоялась на стадионе «Авангард» в Домодедове. Победу со счётом 2:1 праздновали гости.

Россия — Лига Pari . 21-й тур
04 октября 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Велес
Москва
Окончен
1 : 2
Волга Ул
Ульяновск
0:1 Фольмер – 36'     0:2 Рахманов – 45'     1:2 Смирнов – 81'    
Удаления: нет / Ибрагимов – 87'

Уже в первом тайме гости забили два гола. Отличились Кирилл Фольмер и Денис Рахманов. На 81-й минуте полузащитник хозяев Олег Смирнов сократил отставание до одного мяча, однако подмосковная команда не смогла сравнять счёт.

Одержав победу, «Волга» поднялась на 11-е место с 14 очками, в то время как домодедовский «Велес» остался на пятой строчке с 23 очками в активе.

Календарь матчей Pari Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Pari Первой лиги сезона-2026/2027

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