Кунде высказался о сокращении своего игрового времени в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде ответил на вопрос о сокращении своего игрового времени в каталонской команде.

«Это решение моего тренера. Физически я чувствую себя очень хорошо. У меня нет травм. Если у меня будет меньше игрового времени, то это связано с минувшим сезоном, который был намного ниже моих стандартов. Это следствие и вызов, который я с радостью принимаю. Мне придётся работать, как я обычно и делаю. От меня зависит, смогу ли я вернуть свою лучшую форму. Я знаю, что, когда я буду в отличной форме, буду получать игровое время», — приводит слова Кунде RMC Sport.

В нынешнем сезоне 27-летний защитник принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он сыграл 261 минуту. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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