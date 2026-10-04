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ЦСКА — Арсенал Тула, результат матча 4 октября 2026, счет 3:1, товарищеский матч

ЦСКА одержал победу над тульским «Арсеналом» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч между московскими ЦСКА и тульским «Арсеналом». Команды играли в международную паузу на встречи сборных на базе «Ватутинки» без зрителей. Победу со счётом 3:1 праздновали армейцы.

На восьмой минуте нападающий ЦСКА Лусиано Гонду ударом головой открыл счёт. На 18-й минуте армейцы удвоили преимущество благодаря автоголу соперника. На 23-й минуте форвард «канониров» Рашид Магомедов отыграл один мяч. На 74-й минуте воспитанник ЦСКА Иван Тарасенко забил третий гол своей команды.

В турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает четвёртое место. У команды 19 очков в девяти турах. «Арсенал» с 13 очками в 12 матчах располагается на 12-й строчке в таблице Лиги Pari.

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