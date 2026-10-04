Полузащитник «Уотфорда» Бове ответил, чего Калафьори ему посоветовал избегать в Лондоне

Полузащитник «Уотфорда» Эдоардо Бове рассказал, какой совет ему дал защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори. На раннем этапе карьеры оба футболиста занимались в академии «Ромы», они являются близкими друзьями.

«Тот факт, что мы с Калафьори соседи, просто невероятен, учитывая огромные размеры Лондона, но по воле судьбы мы оказались по соседству. Наличие рядом столь близкого человека очень помогло мне освоиться. Я всегда любил Лондон, Риккардо мне очень помог.

Лучший совет, который мне дал Риккардо? Не ешь итальянскую еду в Лондоне (смеётся). За исключением нескольких мест, там всё подделка!» — приводит слова Бове Tuttomercatoweb.