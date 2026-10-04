Елагин назвал причину, по которой считает, что с Роналду поступили «по-скотски» в сборной

Российский комментатор Александр Елагин назвал причину, по которой считает, что с форвардом Криштиану Роналду поступили «по-скотски» в сборной Португалии, упомянув нападающего Рафаэла Леау.

— С ним поступили по-скотски. Я не влезаю в саму суть конфликта. Здесь прав главный тренер, что сделал ставку на тех игроков, на которых считает нужным. Тут вопросов нет. Я говорю о другом. Это непорядочно, когда Леау выходит под седьмым номером. Причём дело даже не в руководстве, не в тренере, который дал майку: «Надевай!» А в самом Леау. Он вообще думал, что делает? В этом конфликте я не беру никакую сторону. Тут правда только одна, правда тренера. А личные взаимоотношения уходят на второй план. Но то, как поступили с Роналду, – это по-скотски. То, как дали эту «семёрку» Леау, и то, как этот придурок взял и вышел в этой форме.

— То есть если бы не Леау, который вышел в футболке с седьмым номером, то вы во всём согласны?

— А в чём тут можно не согласиться? Тренер отвечает за результат. Тренер приглашает игроков и отвечает за конечный результат. Всё, — сказал Елагин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Роналду покинул расположение сборной перед матчем 3-го тура Лиги наций с Данией (4:2), несмотря на заявления главного тренера Жорже Жезуша об отсутствии конфликта. Ряд португальских СМИ сообщили о намерении Роналду завершить карьеру в национальной команде. Также сообщалось, что Жезуш дал согласие на примирительную встречу с форвардом.