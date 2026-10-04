Юран: приехал человек, которого никто не знает, бац — и «Спартак» тренирует. Прикольно

Бывший нападающий и тренер «Спартака», а ныне главный тренер «Урала» Сергей Юран поделился мнением о положении российских специалистов — в отечественном футболе и за рубежом.

— Появилась уверенность, что можете и за границей успешно практиковать?

— А там что, квадратным мячом играют или поле круглое? Всё то же самое. Нужно чуть больше себя уважать. Конечно, мы можем там работать — и в Суперлиге, и в первой. Просто нас туда не зовут так, как мы зовём сюда иностранных тренеров. Уже сколько «временщиков» прошло через наш чемпионат: заехали — уехали? Нас-то так не приглашают.

— Почему?

— У них свои специалисты в приоритете. Чтобы там в топ-клуб попасть иностранцу, нужно добиться ого-го сколько. И в России так должно быть. А у нас может приехать человек, которого никто не знает, — бац — и уже «Спартак» тренирует. Прикольно, — сказал Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Юраном читайте скоро на «Чемпионате».