Спаллетти: каждая игра Йылдыза — это гениальное произведение

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высоко отозвался о полузащитнике своей команды Кенане Йылдызе, отметив его наиболее полезные игровые качества.

«Кенан придаёт игре изящество, заставляет её блистать. Каждая его игра — это гениальное произведение. Он тот, кто ломает систему: он даже сам полностью не знает, на что способен. Кенан начинает атаку, однако у него нет заранее разработанного плана, какой финт выполнить. Иногда на тренировке кто-то заранее читает его ход. Но Кенан всё равно пробивается. Даже если вы его знаете, у вас не получится его победить: Кенан безумен в своей изобретательности.

Для меня Кенан сравним с Кварой: ему просто нужно немного больше играть, но я вижу в них много общего в тех неожиданных моментах, которые они создают. В том, как Кенан всегда старается не выходить за рамки игрового расписания и правил.

Можно ли уже сейчас назвать Йылдыза лидером? Да, у него есть такие качества: он отличный парень, очень простой, как тот, что живёт по соседству. Но он лидер. Ему не обязательно разговаривать с командой. У меня был Нестор Сенсини в «Удинезе»: он не говорил ни слова. Иногда он даже не здоровался. Но его харизма заставляла всех следовать за ним. К нему тянулись люди», — цитирует Спаллетти Tuttosport.