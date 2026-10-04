Тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти: наш клуб — синоним футбольного совершенства

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти ответил, чем отличается работа с «бьянконери» и другими командами. У себя на родине специалист ранее возглавлял сборную Италии, «Наполи», «Интер», «Рому», «Удинезе» и другие команды.

«В «Роме» я тренировал болельщиков, в «Наполи» представлял город. В «Интере» преобладают традиции, а в сборной важнее всего сами люди. В «Ювентусе», с другой стороны, ты работаешь с особым менталитетом: это сама история футбола. Здесь есть «путь «Ювентуса»: это не просто эмоциональное заявление. Это радость, гордость и ответственность: эти чувства никогда не покидают меня. Это нетривиальная интенсивность преувеличенной грусти и всепоглощающего счастья. Мы стараемся превзойти свой же уровень, а не соперничаем с другими. Наш клуб — синоним футбольного совершенства, поэтому интерес к нам глобален.

Что значит быть тренером «Ювентуса»? Это что-то великое. Действительно великое. Заниматься любимым делом — это свобода, а быть счастливым, занимаясь им, — это любовь. Конечно, на нас лежит огромная ответственность: нам будет непросто, но я с удовольствием возьмусь за эту задачу.

Есть ли у меня сейчас какое-то чувство, которое преобладает над другими? На самом деле, да: здесь я чувствую себя счастливым и свободным», — цитирует Спаллетти Tuttosport.