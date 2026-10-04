Английский «Тоттенхэм» рассматривает возможность предложить € 130 млн за нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса в январе, сообщает El Nacional.

По информации источника, лондонский клуб также готов включить в контракт аргентинца пункт о выкупе, который может упростить переход в «Барселону», если он позднее решит продолжить карьеру в Каталонии. Официального подтверждения переговоров со стороны «Тоттенхэма» и «Атлетико» на данный момент нет.

Ранее «Атлетико» публично заявил, что не намерен вести переговоры с «Барселоной» о трансфере Альвареса и не рассматривает его прямой переход в каталонскую команду.

Альварес выступает за «Атлетико» с августа 2024 года, его контракт рассчитан до июня 2030 года. Transfermarkt оценивает 26-летнего аргентинского нападающего в € 100 млн.