Тренер «Ювентуса» Спаллетти: нужно развивать способность выдерживать негатив к себе

Главный тренер туринского «Ювентуса» Лучано Спаллетти ответил, как воспринимает критику в свой адрес.

«Нужно развивать способность выдерживать негатив к себе: я научился с этим справляться, мне писали всякие вещи. Я бился головой о стол, подавал в суд. Мне повезло с семьёй: однажды я приехал домой, мой брат посмотрел на меня и закричал: «Отлично, ты их всех раздражаешь. Это значит, что отлично справляешься!» Поэтому я стараюсь никогда не забывать этот урок, эту радость от умения выдержать критику. Потому что только принятие этого, понимание того, что ты не можешь угодить всем, освобождает тебя от необходимости быть кем-то другим, а не самим собой», — цитирует Спаллетти Tuttosport.