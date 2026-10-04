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Кыргызстан — Ливан: результат матча 4 октября 2026, счет 3:1, товарищеский матч

Сборная Кыргызстана победила Ливан в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Кыргызстана и Ливана. Победу во встрече со счётом 3:1 праздновали футболисты национальной команды Кыргызстана.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
04 октября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Кыргызстан
Окончен
3 : 1
Ливан
1:0 Абдурахманов – 19'     2:0 Alimardon Şukurov – 31'     2:1     3:1 Alimardon Şukurov – 64'    

Первый гол в матче забил полузащитник команды хозяев Одилжон Абдурахманов. Хавбек отличился на 19-й минуте. На 31-й минуте преимущество сборной Кыргызстана удвоил Алимардон Шукуров. На 62-й минуте один мяч отыграл Педро Будиб. Спустя две минуты Шукуров оформил дубль, установив окончательный счёт в матче — 3:1.

В товарищеской встрече 28 сентября сборная Кыргызстана разгромила Мальдивы со счётом 5:0. 1 октября Ливан также встретился с Мальдивами и победил со счётом 6:0. Сборная Кыргызстана занимает 106-е место в рейтинге национальных команд ФИФА, сборная Ливана – 115-е.

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