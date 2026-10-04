Сборная Кыргызстана победила Ливан в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Кыргызстана и Ливана. Победу во встрече со счётом 3:1 праздновали футболисты национальной команды Кыргызстана.

Первый гол в матче забил полузащитник команды хозяев Одилжон Абдурахманов. Хавбек отличился на 19-й минуте. На 31-й минуте преимущество сборной Кыргызстана удвоил Алимардон Шукуров. На 62-й минуте один мяч отыграл Педро Будиб. Спустя две минуты Шукуров оформил дубль, установив окончательный счёт в матче — 3:1.

В товарищеской встрече 28 сентября сборная Кыргызстана разгромила Мальдивы со счётом 5:0. 1 октября Ливан также встретился с Мальдивами и победил со счётом 6:0. Сборная Кыргызстана занимает 106-е место в рейтинге национальных команд ФИФА, сборная Ливана – 115-е.