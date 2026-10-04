«Зенит» — БАТЭ: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 4 октября, состоится товарищеский матч между санкт-петербургским «Зенитом» и борисовским БАТЭ. Игра пройдёт на стадионе «Смена — поле №1» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы команд

«Зенит»: Адамов, Караваев, Нино, Волков, Педро, Мантуан, Барриос, Ерохин, Джон, Энрике, Аугусто.

БАТЭ: Скопец, Дубовский, Нескоромный, Бочко, Мусаханян, Кресс, Михнюк, Варакса, Ковалёв, Ангбан, Джорджевич.

Последний раз «Зенит» и БАТЭ встречались в товарищеском матче 22 марта 2025 года. В той игре санкт-петербургская одержала победу со счётом 5:0.

После девяти туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 18 очков и занимает пятое место. БАТЭ заработал 18 очков в 22 встречах чемпионата Беларуси и располагается на 14-й строчке, в зоне стыков.