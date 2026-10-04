Юран прояснил ситуацию с долгами турецкого «Серика» перед российскими тренерами и игроками

Бывший нападающий и тренер «Спартака», а сейчас главный тренер «Урала» Сергей Юран прокомментировал ситуацию с задолженностями клуба «Серик Беледиеспор» перед российскими специалистами и футболистами. Юран тренировал турецкий клуб с 1 июля по 25 октября 2025 года.

— Тихий сообщил, что перед ним «Серик» наконец закрыл задолженности. А с вами как главным тренером рассчитались?

— История не закончена. Часть долгов закрыли — и перед игроками, и перед тренерами. Основную часть ещё не выплатили. Зимой «Серик» снова получит бан, если полностью не рассчитается.

— С инвестором Садыговым остались контакты?

— Вообще никаких. После моего отъезда из Турции общение прекратилось.

— Осадок остался?

— Нет. Внутри-то я всё равно допускал такую ситуацию. Мною двигал спортивный интерес: получить новый вызов, попробовать себя, проверить, смогу или нет. Я очень благодарен, что оказался в «Серике», увидел первую лигу Турции и себя проверил, — рассказал Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Юраном читайте скоро на «Чемпионате».