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Зенит — БАТЭ: после первого тайма счёт 0:0 в товарищеском матче

«Зенит» — БАТЭ: после первого тайма счёт 0:0
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В эти минуты идёт перерыв в товарищеском матче между санкт-петербургским «Зенитом» и борисовским БАТЭ. Встреча проходит на стадионе «Смена — поле №1» в Санкт-Петербурге. На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
04 октября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 0
БАТЭ
Борисов, Беларусь
1:0 Шаталов – 77'    
Удаления: нет / Нескоромный – 73'

Последний раз «Зенит» Санкт-Петербург и БАТЭ встречались в товарищеском матче 22 марта 2025 года. В той игре российская команда одержала победу со счётом 5:0.

После девяти туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 18 очков и занимает пятое место. БАТЭ заработал 18 очков в 22 встречах чемпионата Беларуси и располагается на 14-й стр