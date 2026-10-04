«Зенит» — БАТЭ: после первого тайма счёт 0:0

В эти минуты идёт перерыв в товарищеском матче между санкт-петербургским «Зенитом» и борисовским БАТЭ. Встреча проходит на стадионе «Смена — поле №1» в Санкт-Петербурге. На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Последний раз «Зенит» Санкт-Петербург и БАТЭ встречались в товарищеском матче 22 марта 2025 года. В той игре российская команда одержала победу со счётом 5:0.

После девяти туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 18 очков и занимает пятое место. БАТЭ заработал 18 очков в 22 встречах чемпионата Беларуси и располагается на 14-й стр