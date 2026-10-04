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Златан Ибрагимович назвал топ-5 игроков Ла Лиги

Златан Ибрагимович назвал топ-5 игроков Ла Лиги
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Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович в видео, опубликованном ESPN, назвал пять лучших футболистов в испанской Ла Лиге.

На первое место Ибрагимович поставил вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. Второе место футболист отдал форварду мадридского «Реала» Килиану Мбаппе. Топ-3 замкнул Винисиус Жуниор. На четвёртом месте оказался вингер сине-гранатовых Рафинья, а на пятом – полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем.

После семи матчей в чемпионате Испании «Барселона» набрала 21 очко и возглавляет турнирную таблицу. На втором и третьем местах располагаются мадридский «Атлетико» и «Бетис», у которых по 16 очков. «Реал» занимает четвёртое место с 15 очками.

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