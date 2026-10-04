Юрий Сёмин объяснил интерес «Родины» к бывшему тренеру «Ростова» Джонатану Альбе

Трёхкратный чемпион России в качестве тренера московского «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил интерес «Родины» к бывшему главному тренеру «Ростова» Джонатану Альбе его квалификацией и умением работать с молодыми футболистами.

Ранее сообщалось, что испанский специалист подпишет с «Родиной» контракт до 2028 года. Альба покинул пост главного тренера «Ростова» 24 сентября.

«Он тренер очень высокой квалификации, хорошо сделал свою работу в «Ростове». Работа наставника во многом заключается в том, чтобы развивать молодых ребят, и [Альба] это делает. Я думаю, неспроста «Родина» его пригласила к себе, но, чтобы остаться в Премьер-Лиге, должна сложиться масса факторов, не только тренерские качества, а и профессионализм клуба», — приводит слова Сёмина ТАСС.

44-летний специалист работал в «Ростове» с начала 2018 года в должности главного аналитика в штабе Валерия Карпина. После ухода специалиста из клуба в конце февраля 2025 года Альбу назначили главным тренером команды. Кроме того, он работает помощником Карпина в сборной России.

После девяти туров Альфа-Банк РПЛ «Родина» набрала пять очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.