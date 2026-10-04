Миралем Пьянич: главная задача «Ювентуса» должна заключаться в быстрой перестройке

Бывший полузащитник «Ромы» и «Ювентуса» Миралем Пьянич оценил шансы римлян и туринцев на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

«Рому» можно назвать претендентом на скудетто. За их игрой приятно наблюдать, они играют хорошо, и если Дибала будет показывать уверенную игру в атаке, то с Маленом они действительно смогут вернуть скудетто в Рим. Именно эта команда сейчас больше всего заслуживает трофея.

Шансы «Ювентуса»? Думаю, говорить о скудетто пока рано. Если учесть прошлый сезон этой команды, то с их амбициями так начинать сезон нельзя. Фаворитом можно назвать «Интер» из-за качества состава, затем идут «Наполи» и «Рома». Главная задача «Ювентуса» должна заключаться в перестройке, но быстрой, потому что этот клуб всегда стремится к победе. Мы можем говорить о возможном возвращении в Лигу чемпионов: это было бы подходящей целью», — приводит слова Пьянича Calciomercato.