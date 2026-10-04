Сергей Юран выразил опасения относительно перспектив Мирлинда Даку в «Спартаке»

Бывший нападающий и тренер «Спартака», а сейчас главный тренер «Урала» Сергей Юран оценил выступления форвардов Мирлинда Даку и Манфреда Угальде в составе красно-белых.

«Они разноплановые нападающие. Угальде забивает. А вот Даку пока совсем не тот, каким мы его знали в «Рубине». В Казани он был лидером, ему доверяли повязку. В «Спартаке я пока не вижу того Даку. Может быть, мало игровой практики. Мне интересно: тренер точно понимал, что ему нужен Даку? По тому, что я вижу, можно сделать вывод, что Угальде его больше устраивает. Дай бог, чтобы я ошибался и Даку помогал «Спартаку» выигрывать. Но у меня есть опасения, что он может и не заиграть так, как в «Рубине», — сказал Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Юраном читайте скоро на «Чемпионате».