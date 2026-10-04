Юран: мы должны быть интеллигентными в быту, но дворовой шпаной — на поле

Бывший нападающий и тренер «Спартака», а сейчас главный тренер «Урала» Сергей Юран рассказал о своём подходе к работе с командой. Юран возглавил клуб из Екатеринбурга в середине июня.

— Фурье контактный в раздевалке, уже учит русский, освоил несколько слов.

— Догадываюсь каких.

— У меня мат исключён. Не люблю. Да, в процессе что-то может вырваться — от боли или досады, но в повседневной жизни к ругательствам нервно отношусь. И ребятам говорю: «Если не хватает словарного запаса, будем вместе сидеть на базе, на заезде и читать книжки. Вы должны быть интеллигентными в быту, но нормальной дворовой шпаной — на поле».

Возможно, первые слова иностранцы схватывают не самые правильные, но я стараюсь это контролировать. Два бразильца, Итало и Лео, помогают Бертрану осваиваться. Мне с ними переводчик не нужен — общаемся напрямую по-португальски. У нас хороший контакт, и не только с легионерами. Парни в команде знают: я открыт для них 24/7. Если есть проблемы, можем обсудить по телефону или на базе, встретиться в городе чая-кофе выпить. Можем посмеяться-пошутить в бане. Иногда рассказываю им истории из собственной молодости: тоже был не святым и немножко хулиганил. Но есть грани, которые переходить нельзя. В