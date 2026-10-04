Тихонов и Мостовой составили команды, которые бы пригласили на свои прощальные матчи

Бывшие футболисты московского «Спартака» Андрей Тихонов и Александр Мостовой в программе «Царский подкаст» на YouTube-канале «Спартака» составили команды, которые бы пригласили на свои прощальные матчи. Условием выбора была невозможность повторения футболистов. Тихонов выбирал первым.
Команда Тихонова
Вратарь: Александр Филимонов.
Защитники: Дмитрий Парфёнов, Виктор Онопко, Юрий Никифоров, Дмитрий Хлестов.
Полузащитники: Дмитрий Аленичев, Илья Цымбаларь, Егор Титов, Андрей Тихонов.
Нападающие: Луис Робсон, Сергей Юран.
Команда Мостового
Вратарь: Ринат Дасаев.
Защитники: Мичел Сальгадо, Франк Лебёф, Горан Джорович, Силвиньо.
Полузащитники: Валерий Карпин, Клод Макелеле, Мазиньо, Игорь Шалимов.
Нападающие: Фёдор Черенков, Сергей Родионов.
В процессе выбора Тихонов пошутил над Мостовым: «Ты послушай, это спартаковская передача. Теб