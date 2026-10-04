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Тихонов и Мостовой составили команды, которые бы пригласили на свои прощальные матчи

Тихонов и Мостовой составили команды, которые бы пригласили на свои прощальные матчи
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Бывшие футболисты московского «Спартака» Андрей Тихонов и Александр Мостовой в программе «Царский подкаст» на YouTube-канале «Спартака» составили команды, которые бы пригласили на свои прощальные матчи. Условием выбора была невозможность повторения футболистов. Тихонов выбирал первым.

Команда Тихонова

Вратарь: Александр Филимонов.

Защитники: Дмитрий Парфёнов, Виктор Онопко, Юрий Никифоров, Дмитрий Хлестов.

Полузащитники: Дмитрий Аленичев, Илья Цымбаларь, Егор Титов, Андрей Тихонов.

Нападающие: Луис Робсон, Сергей Юран.

Команда Мостового

Вратарь: Ринат Дасаев.

Защитники: Мичел Сальгадо, Франк Лебёф, Горан Джорович, Силвиньо.

Полузащитники: Валерий Карпин, Клод Макелеле, Мазиньо, Игорь Шалимов.

Нападающие: Фёдор Черенков, Сергей Родионов.

В процессе выбора Тихонов пошутил над Мостовым: «Ты послушай, это спартаковская передача. Теб