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Главный тренер «Урала» Сергей Юран в гостях у «Чемпионата». Фото из редакции

Главный тренер «Урала» Сергей Юран в гостях у «Чемпионата». Фото из редакции
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Экс-нападающий сборных СССР, СНГ и России, обладатель Кубка и Суперкубка Португалии, победитель молодёжного чемпионата Европы 1990 года, а ныне главный тренер «Урала» Сергей Юран стал новым гостем редакции «Чемпионата».

В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергей рассказал о своём возвращении в Первую лигу, которую дважды выигрывал тренером, посетовал на дефицит доверия к российским специалистам в РПЛ и порассуждал о проблемах «Спартака» и Семака.

Лучшие кадры из редакции — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Полное интервью с Юраном читайте скоро на «Чемпионате».

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