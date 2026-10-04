Моуринью оставит Винисиуса в запасе на матч Ла Лиги, чтобы мотивировать игрока — DC

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью принял тактическое решение оставить нападающего Винисиуса Жуниора в запасе на ближайший матч Ла Лиги — это не признак снижения доверия к игроку, а способ стимулировать его к выходу на оптимальный уровень. Об этом сообщает Defensa Central.

На фоне спада в игре бразильского форварда тренер намерен добиться от него более активной и результативной реакции, не подрывая при этом его уверенности в собственных силах. По информации источника, расчёт строится на том, что Винисиус выйдет на поле во втором тайме встречи 8-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом», а в последующих матчах вновь займёт место в стартовом составе.

Ключевая цель тренерского штаба — чтобы к принципиальному матчу с «Барселоной» в «эль класико» футболист успел восстановить игровую форму и подойти к встрече в максимальной готовности.

В текущем сезоне Винисиус принял участие в восьми матчах за клуб, забив один гол и сделав три результативные передачи.