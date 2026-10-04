«Да ему 30 лет уже». Тихонов — о периоде, когда попал в «Спартак», а мог оказаться в ЦСКА

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, как перешёл в состав красно-белых и объяснил, как мог оказаться в ЦСКА.

«Я играл за «Титан» Реутов, мы как раз приехали играть в Балашиху со «Спартаком-2». А там Рашид Рахимов был, Вова Бесчастных, там Кужлев был, вся банда. Ну и я выглядел неплохо. Мы проиграли 1:0. Романцев сказал Зернову, тренер дубля: «Иди посмотри, чё за парень, нормальный вроде». А Зернов приходит, и мне сам Олег Иванович рассказал. Он говорит: «Да ему 30 лет уже, он уже старый». Вот. То есть вот такой момент был. И Олег Иванович мне сам рассказал. Потом кому-то говорит: «Иди ещё раз про парня узнай». Мне 22 года только было. Я же не похож на 30-летнего был.

Я перед армией был на пробах в ЦСКА-2 у Александра Фёдоровича Тарханова. Меня вызвали там, я сыграл один тайм, гол забил и голевую передачу отдал. Но Александру Фёдоровичу я не приглянулся. То есть у меня судьба могла быть и другая совсем. Взяли бы меня, возможно, продолжил бы в ЦСКА-2, кто знает», — сказал Тихонов в программе «Царский подкаст» на YouTube-канале «Спартака».