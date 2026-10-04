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Защитник «Ливерпуля» Жаке: Погба остаётся моим образцом для подражания

Защитник «Ливерпуля» Жаке: Погба остаётся моим образцом для подражания
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Защитник «Ливерпуля» Жереми Жаке признался, что бывший полузащитник сборной Франции Поль Погба является для него примером.

«Был ли Погба моим образцом для подражания? Да, и не только раньше, он для меня является таковым и сейчас. Это не изменилось, я смотрел его матчи каждую неделю, не пропускал ни одной игры, когда мог», — приводит слова Maxifoot со ссылкой на Téléfoot.

На протяжении своей карьеры Поль Погба выступал за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Монако» и сборную Франции. На данный момент футболист является свободным агентом. С клубами француз взял ряд престижных трофеев, а в составе национальной команды выиграл чемпионат мира — 2018.

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