Экс-президент «Урала» Иванов оценил работу Сергея Юрана в клубе на старте сезона

Экс-президент «Урала», сейчас занимающий должность заместителя председателя совета директоров клуба, Григорий Иванов оценил работу главного тренера Сергея Юрана на старте сезона.

«У нас стоит задача — мы должны стараться идти без поражений и добиваться результатов. Не вижу ничего такого в том, что мы идём на втором месте в ФНЛ. Только радуемся такому результату. Сергей Юран хорошо работает с ребятами, которые привыкают к его требованиям. Он долго работал с разными командами. Сейчас видно, чего он хочет от наших ребят. Пока мы довольны», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 12 матчей в Первой лиге «Урал» набрал 25 очков и занимает второе место в турнирной таблице.