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Нападающий «Манчестер Сити» Ндиайе допустил, что может вернуться в «Марсель»

Нападающий «Манчестер Сити» Ндиайе допустил, что может вернуться в «Марсель»
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Нападающий «Манчестер Сити» Илиман Ндиайе, ранее выступавший за «Марсель», признался, что в будущем может вернуться в стан провансальцев.

«Крики болельщиков «Марселя» с просьбами вернуться? Приятно слышать. Не думаю, что история на этом заканчивается, но посмотрим. Просто скажу, что никогда не знаешь, что будет дальше, но в любом случае посмотрим», — приводит слова Ндиайе La Provence.

В семи матчах нынешнего клубного сезона Илиман Ндиайе отдал одну голевую передачу. Срок действия трудового договора футболиста с «горожанами» рассчитан до лета 2031 года. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 55 млн.

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