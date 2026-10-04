Нападающий «Манчестер Сити» Ндиайе допустил, что может вернуться в «Марсель»

Нападающий «Манчестер Сити» Илиман Ндиайе, ранее выступавший за «Марсель», признался, что в будущем может вернуться в стан провансальцев.

«Крики болельщиков «Марселя» с просьбами вернуться? Приятно слышать. Не думаю, что история на этом заканчивается, но посмотрим. Просто скажу, что никогда не знаешь, что будет дальше, но в любом случае посмотрим», — приводит слова Ндиайе La Provence.

В семи матчах нынешнего клубного сезона Илиман Ндиайе отдал одну голевую передачу. Срок действия трудового договора футболиста с «горожанами» рассчитан до лета 2031 года. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 55 млн.