Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери до сих пор испытывает разочарование из‑за того, что в 2013 году не получил «Золотой мяч». В тот год награда досталась нападающему мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

«2013 год стал для меня золотым. Я был лучшим игроком Бундеслиги и Европы, и, возможно, заслуживал и «Золотого мяча». То, что я его не выиграл, больно ударило по мне — это было разочарованием. Мне несложно это признать. Сезон получился волшебным: я выиграл всё, отлично проявив