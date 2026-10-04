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Тихонов раскрыл хитрость, которую использовал «Текстильщик» в матчах со «Спартаком» в ЧР

Тихонов раскрыл хитрость, которую использовал «Текстильщик» в матчах со «Спартаком» в ЧР
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Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов раскрыл хитрость, которую использовал камышинский «Текстильщик» в матчах со «Спартаком» в чемпионате России.

«Текстильщик» Камышин. Знаете, что он делал? У них было огромное поле. Огромное, большое поле. Он очень следил за полем. Но когда приезжал «Спартак», он полоски рисовал уже. Потому что «Спартак» играет быстро, «Спартак» играет широко и в какой-то момент силы у «Текстильщика» могут иссякнуть. Поэтому делал, перерисовывал линии, чуть поуже поле делал. На два-три метра», — сказал Тихонов в программе «Царский подкаст» на YouTube-канале «Спартака».

В высшей лиге чемпионата России «Текстильщик» выступал с 1992 по 1996 год.

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