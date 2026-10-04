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Тренер «Милана» U23 Наварро рассказал об особом подходе к работе

Тренер «Милана» U23 Наварро рассказал об особом подходе к работе
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Тренер команды «Милана» в возрастной категории до 23 лет Серхио Наварро рассказал, какой подход использует при работе с футболистами.

«Какова моя цель? Дать игроку больше свободы, потому что на поле он должен принимать решения самостоятельно. Это говорит наука, а не я: если ты чувствуешь себя главным героем, твой уровень повышается. На моей первой тренировке год назад в Дебрецене, в высшем дивизионе Венгрии, один игрок спросил меня: «Как мы играем?» А я ответил: «А я не знаю». На меня посмотрели как на сумасшедшего. В Испании и Венгрии некоторые говорили, что со мной ничего не получается, потому что я позволяю игрокам делать всё, но это моя стратегия. И здесь, в Милане, меня все поняли.

Я наблюдаю за футболистом и записываю свои мысли на этот счёт в блокноте, как во время матча. Затем