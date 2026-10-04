«Вне поля он сдержанный, но на поле — прирождённый лидер». Зидан — о Майкле Олисе

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан высказался о вингере команды Майкле Олисе.

«Вне поля он немного сдержанный и застенчивый, но это нормально — на поле он совсем не робкий: по своей игре он прирождённый лидер. Он в полной мере раскрывает свой талант с мячом. Он уже давно закрепился в команде и отлично выступает за свой клуб», — приводит слова Зидана Bayern & Germany в социальной сети.

В 1-м туре Лиги наций УЕФА сборная Франции обыграла команду Турции со счётом 1:0. Во 2-м туре французы победили Бельгию — 1:0. В 3-м туре Франция сыграла вничью с Италией — 1:1. В матчах с Бельгией и Италией Майкл Олисе забил единст