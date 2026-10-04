Сборная Португалии не ведёт переговоров с Роналду о прощальном матче — Record

Португальская футбольная федерация не ведёт переговоров с форвардом Криштиану Роналду о прощальном матче за национальную команду, сообщает Record. Ранее ряд СМИ сообщили, что федерация пытается договорится об этом с футболистом.

Сообщается, что вопрос о будущем Роналду в национальной команде остаётся открытым. При этом Португальская футбольная федерация надеется наладить отношения и вернуть нападающего в состав. Однако все решения будут приниматься после матча 4-го тура Лиги наций с Норвегией.