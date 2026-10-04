Сергей Семак рассказал о нынешнем состоянии травмированных игроков «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий касательно нынешнего состояния травмированных футболистов команды.

«У травмированных игроков есть определённые микроповреждения. Эти проблемы либо были, либо появились по ходу. Например, у Караваева, Мантуана — они пока не готовы играть [в официальных матчах]. Вендел в своём режиме восстанавливается. Поэтому в этом отношении больших изменений нет», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

После девяти туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 18 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В 10-м туре чемпионата России сине-бело-голубые 10 октября на выезде сыграют с «Краснодаром».