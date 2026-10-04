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Сергей Семак рассказал о нынешнем состоянии травмированных игроков «Зенита»

Сергей Семак рассказал о нынешнем состоянии травмированных игроков «Зенита»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий касательно нынешнего состояния травмированных футболистов команды.

«У травмированных игроков есть определённые микроповреждения. Эти проблемы либо были, либо появились по ходу. Например, у Караваева, Мантуана — они пока не готовы играть [в официальных матчах]. Вендел в своём режиме восстанавливается. Поэтому в этом отношении больших изменений нет», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

После девяти туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 18 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В 10-м туре чемпионата России сине-бело-голубые 10 октября на выезде сыграют с «Краснодаром».

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