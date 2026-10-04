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Андрей Тихонов назвал футболистов, за счёт которых «Зенит» «вылезает» в матчах РПЛ

Андрей Тихонов назвал футболистов, за счёт которых «Зенит» «вылезает» в матчах РПЛ
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Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов назвал Максима Глушенкова, Луиса Энрике и Александра Соболева футболистами, за счёт которых «Зенит» «вылезает» в матчах Альфа-Банк РПЛ.

«Проблемы есть у всех. Что, у «Зенита» нет проблем? Есть проблемы. Вендела нет – сразу проблемы в середине поля. Карпукас — это не замена Венделу. То есть это организация игры. Организация игры стала хуже у «Зенита». Они сейчас вылезают за счёт мастерства, индивидуальности футболистов Глушенкова и Луиса Энрике. Вот два футболиста, которые делают игру. Плюс Соболев, который умеет забивать. Любая подача практически – гол. Хоть Соболева и не любят, но он нападающий. Он реально забивной нападающий», — сказал Тихонов в программе «Царский подкаст» на YouTube-канале «Спартака».

После девяти матчей в чемпионате России «Зенит» набрал 18 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

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