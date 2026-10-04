Фабрегас объяснил, почему отказался возглавить «Интер»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас объяснил, почему отказался от предложения возглавить миланский «Интер».

«Я из тех, кто много думает и много анализирует. Понимаю, что в итоге карьеру тренера оценивают по количеству завоёванных трофеев — и это справедливо. Но в нашем разговоре речь шла о прогрессе Да Куньи, который теперь играет за сборную: для меня это победа ценнее любого кубка. И я говорю это не из высокомерия: я знал, что многие молодые игроки пришли в «Комо» именно ради работы со мной. Нико Пас сейчас на виду у всех, но два года назад он приехал из «Реала Кастильи», и его отец полностью доверил мне судьбу сына. Я говорю также о Валле, Перроне, Да Кунье и многих других — для меня они и есть мой чемпионский титул.

Самое важное — это время, но у тренера его никогда не