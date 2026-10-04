«Моё мнение не изменилось». Мостовой — о Даку и шансах «Спартака» на чемпионство в РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы красно-белых на чемпионство в Альфа-Банк РПЛ сезона-2026/2027 и высказался о форварде Мирлинде Даку.

«Моё мнение не изменилось. Они обязаны претендовать, и то, что мы видим сейчас в турнирной таблице, это лишний раз показывает. Всего два очка [до «Краснодара»], поэтому до последних туров «Спартак» обязан претендовать. Другое дело, что смогут ли они выдержать? Я думаю, что смогут, потому что сейчас состав неплохой. Атмосфера хорошая, то, что мы видим, да. И то, что ещё и фарт присутствует, в последних играх там где-то забиваем. Поэтому я думаю, что да. Глубина состава есть, есть хорошие ребята, которые могут. Даку приобрели. Сейчас многие критикуют, говорят, что якобы Даку пока не вписывается. Впишется, подождите», — сказал Мостовой в программе «Царский подкаст» на YouTube-канале «Спартака».

После девяти матчей в чемпионате России «Спартак» набрал 19 очков и занимает второе место в турнирной таблице.