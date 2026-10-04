Лизаразю — о ситуации с Роналду: такова реальность, с которой приходится считаться

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Криштиану Роналду в национальной команде Португалии. Форвард покинул расположение сборной на фоне разногласий с главным тренером Жорже Жезушем.

«Если ситуация не разрешится, это станет серьёзной ошибкой со стороны всех трёх участников — федерации, Жорже Жезуша и Криштиану Роналду. Нельзя позволить, чтобы карьера игрока, столь значимого для португальского футбола, завершилась на фоне конфликта — это нанесёт большой ущерб имидж