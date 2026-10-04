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«Барселона» со счётом 7:0 разгромила «Реал» в матче женского чемпионата Испании

«Барселона» со счётом 7:0 разгромила «Реал» в матче женского чемпионата Испании
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Завершился матч 6-го тура женского чемпионата Испании, в котором играли «Барселона» и «Реал» Мадрид. Победу со счётом 7:0 в этой игре одержали футболистки каталонской команды. Встреча состоялась на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.

Клаудия Пина открыла счёт в этой игре на четвёртой минуте и вывела сине-гранатовых вперёд. На 28-й минуте Пина оформила дубль, а на 32-й минуте — хет-трик. На 33-й минуте четвёртый гол «Барселоны» в этой встрече забила Каролина Грэм Хансен. На 45-й минуте Пина оформила покер. Эва Пайор отправила мяч в сетку ворот на 55-й минуте, а итоговый счёт на 88-й минуте установила Сидней Шертенлайб.

После этой игры «Барселона» с 18 очками возглавляет турнирную таблицу женского чемпионата Испании. В группе лидеров также находятся «Мадрид» и «Реал» Мадрид, у которых по 13 очков.

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