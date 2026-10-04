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«Челси» лидирует в борьбе за хавбека «Борнмута» Алекса Скотта — The Telegraph

«Челси» лидирует в борьбе за хавбека «Борнмута» Алекса Скотта — The Telegraph
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Полузащитник «Борнмута» Алекс Скотт остаётся в центре внимания клубов АПЛ: «Челси» лидирует в гонке за игроком, несмотря на интерес «Ливерпуля» и «Арсенала», а «Борнмут» не намерен расставаться с футболистом до лета. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, «синие» намерены серьёзно побороться за англичанина. Ранее, в летнее трансферное окно, «Борнмут» отклонил несколько предложений «Челси», включая вариант с суммой свыше £ 60 млн (€ 70,8 млн), но интерес со стороны команды Хаби Алонсо не ослабевает.

После перехода полузащитника Энцо Фернандеса в «Манчестер Сити» «Челси» планирует укреплять линию полузащиты — как в январское окно, так и в следующее летнее. При этом «Борнмут» твёрдо настроен не продавать Скотта в январе и готов удерживать игрока до окончания сезона.

Контракт 23‑летнего полузащитника рассчитан ещё на один год после завершения текущего сезона. Клуб предпринимал поп