«Нас обыграл не «Интер». Тихонов — о полуфинале Кубка УЕФА сезона-1997/1998

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о противостоянии с миланским «Интером» в 1/2 финала Кубка УЕФА сезона-1997/1998, назвав главного творца победы итальянской команды. По сумме двух матчей «Спартак» потерпел поражение со счётом 2:4.

«Нас обыграл не «Интер», а Роналдо. На тот момент он был супертопом. Часто обсуждали с ребятами, что если бы «Спартак» прошёл «Интер», то выиграл бы Кубок УЕФА. Вспоминаем это по сей день. «Спартак» не был слабее «Интера», просто один человек тогда находился в суперформе. Роналдо тогда разрывал всю Италию. Нам не повезло, что тогда он был в такой форме», — сказал Тихонов в программе «Царский подкаст» на YouTube-канале «Спартака».