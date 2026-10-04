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Греция — Германия: результат матча 4 октября 2026, счет 0:0, 4-й тур Лиги наций УЕФА 2026/2027

Сборные Греции и Германии не выявили победителя в матче 4-го тура Лиги наций
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Завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига А) сезона-2026/2027, в котором встречались сборные Греции и Германии. Команды играли на стадионе «Тумба» в Салониках, Греция. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). Матч завершился вничью — 0:0.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 4-й тур
04 октября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Греция
Окончен
0 : 0
Германия

На 32-й минуте гол забил нападающий сборной Германии Жонатан Буркардт, но он был отменён из-за нарушения в центре поля после помощи VAR.

Греция занимает второе место в группе 2 Лиги наций с восемью очками в четырёх стартовых турах. Нидерланды на первой строчк